Суд арестовал петербуржца, задержанного в Гродно по делу о сотрудничестве с Украиной

Лефортовский суд Москвы постановил заключить на два месяца под стражу петербургского активиста Даниила Кринари, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его супругу. Задержанный представителями ФСБ на западе Белоруссии в среду, активист проходит по делу о сотрудничестве с иностранным государством. Речь идет о появившейся в нынешнем году статье 275.1 УК. По версии силовиков, Кринари действовал в интересах Украины. Ему грозит до восьми лет заключения.

По мнению жены петербуржца, его преследуют за ведение Telegram-канала.

Перед пацифистскими акциями конца сентября, связанными с частичной мобилизацией, в квартире Кринари проводился обыск. Следственные действия были связаны с так называемым делом о телефонном терроризме (ст. 207 УК), фигурантами которого стали некоторые политические активисты Петербурга.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов