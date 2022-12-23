После приема граждан главой комздрава и следователями в Петербурге задержали офтальмолога

В Петербурге задержали врача-офтальмолога, что стало результатом совместного приема граждан, проведенного накануне главой комздрава Дмитрием Лисовцом совместно с руководством главного и регионального управлений Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Помимо оказания услуг, не удовлетворяющих требованиям безопасности (ст. 238 УК), Игорю Скворцову, работающему заведующим офтальмологическим отделением клинической больницы "РЖД-Медицина", вменяют мошенничество (ч.3 ст.159 УК). Дела в отношении подозреваемого объединили в одно производство.

По версии следствия, летом прошлого года врач обманул троих пациентов, выполняя операции в рамках обязательного медстрахования. Офтальмолог взял с них в общей сложности 30 тысяч рублей за более качественные, согласно его уверениям, контактные линзы.

Ранее петербуржцы пожаловались на частичную или полную потерю зрения после проведения медицинских процедур в отделении, возглавляемом Скворцовым.