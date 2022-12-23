На Московском вокзале открыли скульптуру в честь туристов

Петербургские чиновники 23 декабря торжественно открыли скульптурную композицию, посвященную гостям города, о чем сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Автор изваяния Арутюн Акобян запечатлел туристическую семью. Согласно замыслу, пока отец семейства покупает мороженое, мать любуется сыном, который, в свою очередь, играет с кошкой. Вместе с человеческими фигурами арт-объект включает в себя характерный петербургский фонарь и ангелочка на нем.

Глава комтранса Валентин Енокаев считает, что место установки монументального произведения обусловлено особой ролью Московского вокзала, который он считает железнодорожными воротами в город.

На неделе Александр Беглов объявил, что туристическая отрасль в городе восстанавливается высокими темпами: гости города в этом году внесли в экономику на 57% больше средств, чем год назад. Впрочем, к показателям последнего допандемийного года индустрия пока не вернулась.

фото: Комитет по транспорту / ВКонтакте