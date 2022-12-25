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Новости 18:02

В центре Мариуполя установили подаренную Петербургом искусственную ель

фото ЗакС политика В центре Мариуполя установили подаренную Петербургом искусственную ель

На центральной площади Мариуполя завершился монтаж привезённой из Петербурга искусственной новогодней ёлки высотой 20 метров, известил у себя в Telegram-канале мэр города Константин Иващенко.

"Главный символ Нового года — подарок правительства Санкт-Петербурга. Наступающий 2023 год города-побратимы встречают вместе!" — поделился Иващенко.

В городе на Неве точно такая же ель установлена на Казанской площади. Разобрать дерево планируют с наступлением Старого нового года.

Напомним также, на прошлых выходных на Дворцовой площади в Северной столице демонтировали инсталляцию "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург". Арт-объект оказался испорчен надписями, которые, по мнению полиции, дискредитировали российскую армию.


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