Организатора сгоревшего кемеровского приюта отправили под арест

Суд в Кемеровской области постановил заключить под стражу 31-летнего организатора дома престарелых в столице региона, где в минувший уик-энд при пожаре погибло более двадцати человек. Об этом сообщает пресс-служба СК. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Силовики выявили, что деятельность частного приюта велась без уставных и иных документов, а противопожарные проверки в нем не проводились. Возгорание случилось из-за неисправности угольного котла, о котором хозяин заведения был в курсе.

Петербургский депутат Михаил Романов в связи с трагедией обратился к генпрокурору Игорю Краснову, попросив его проверить все частные дома престарелых в стране.