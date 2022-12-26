Итоговое заседание правительства состоится без участия Путина

Президент Владимир Путин не станет участвовать в итоговом заседании правительства в среду, 28 декабря, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент и без того постоянно контактирует с членами кабмина и потому всегда имеет возможность подвести итоги года.

"Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом возможность представляется очень часто", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Также пресс-секретарь заявил, что глава государства не планирует поздравлять с Новым годом американского коллегу Джо Байдена. В то же время Путин планирует посетить богослужение на Рождество, добавил он.

На прошлой неделе Песков подтвердил перенос на следующий год послания президента Федеральному собранию. До этого стало известно об отказе от проведения в этом году большой пресс-конференции Путина.