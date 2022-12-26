Правительство планирует удвоить долю отечественного автопрома на внутреннем рынке к 2030 году

К 2030 году доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна вырасти с нынешних 40% до 80%, поделился планами на заседании правительства 26 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Мантурова, разработанная стратегия предполагает возможность выполнения базового либо же целевого сценариев развития. Второй вариант подразумевает привлечение большего объема государственной поддержки отрасли. При его выполнении к 2025 году должно быть втрое увеличено производство запчастей и вдвое — всех видов автомобилей.

"За счёт этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году", — приводит обещание Мантурова пресс-служба кабинета министров.

Также вице-премьер поведал о планах развития экологичного транспорта в России. "В целом по электромобилям к 2035 году мы должны выйти на 25% доли рынка", — поделился планами он.

Ранее губернатор Александр Беглов намекнул на возможность перезапуска еще одного автозавода в Петербурге. Предположительно, речь может идти о предприятии Hyundai, где неделю назад начались массовые увольнения сотрудников.