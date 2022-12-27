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В ОНК сообщили об этапировании Яшина* из СИЗО до вступления приговора по его делу в силу

фото ЗакС политика В ОНК сообщили об этапировании Яшина* из СИЗО до вступления приговора по его делу в силу

Оппозиционного политика Илью Яшина* этапировали из столичного СИЗО № 4 в другой регион, известил у себя в Telegram-канале секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

9 декабря Яшин* получил 8,5 лет колонии по уголовному делу о распространении "фейков" про Вооружённые силы РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Этот приговор ещё не вступил в законную силу.

По словам Мельникова, с осуждёнными, пребывающими в СИЗО Москвы, часто так поступают, отправляя их в колонии до утверждения приговора. Подобная практика применяется ввиду переполненности городских изоляторов.

"УФСИН не имеет возможности разгрузить [изоляторы] иным способом, кроме как этапом в другие регионы РФ", - поделился Мельников.

Подробнее о деле против бывшего московского мундепа и о его политической биографии — читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов


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