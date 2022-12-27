Перезапуск автозавода Ford во Всеволожске не состоится в следующем году

Перезапуск автозавода Ford во Всеволожске не произойдет в 2023 году, известил 27 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. Компания Sungwoo Hitech Rus из Южной Кореи должна была приступить к выпуску на предприятии автозапчастей, однако теперь реализация планов поставлена на паузу на неопределенный срок.

В областном правительстве изданию заявили, что компания не отказывается от намерения использовать мощности завода. "Однако в связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой, сроки реализации проекта перенесены", — говорится в сообщении.

О новых сроках реализации планов газете не сообщили. Само издание указывает со ссылкой на собственные источники, что никаких решений на этот счет пока не имеется.

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил о планах выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге "более дорогие" модели Lada. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов указал на возможность перезапуска еще одного автопредприятия в городе.