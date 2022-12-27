Горсуд продлил арест экс-главы Федерации вольной борьбы по делу об убийстве тридцатилетней давности

Городской суд Петербурга на заседании 27 декабря продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО бывшему главе Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, проинформировала объединенная пресс-служба городских судов. Петербуржец находится под арестом с 9 декабря прошлого года по делу об убийстве двоих человек, совершенном в 1993 году.

В ходе заседания адвокаты настаивали на смягчении меры, предлагая заменить ее на залог или же домашний арест. Среди прочего, защитники уверяли, что Кулибаба не сбежит, поскольку обременен пятью детьми, а сам он "не такой мужчина", чтобы скрываться, следует из сообщения судебной пресс-службы.

Суд оставил ходатайство без удовлетворения и продлил Кулибабе срок нахождения под стражей до 6 апреля следующего года.

Кулибаба был задержан 7 декабря 2021 года, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами (ч. 4 ст. 17 — пп. д, з ст. 102 УК РСФСР) По версии следствия, в 1993 году он, имея умысел на убийство двоих человек, передал автоматы своим знакомым Владимиру Карпинскому и Анатолию Мотылю. Последние выступили в роли исполнителей заказа и расстреляли жертв во дворе дома № 16 по улице Фрунзе.

Карпинский и Мотыль были арестованы вместе с Кулибабой. Последний выдвигаемые против него обвинения называет не соответствующими действительности.

В конце ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и участии в деятельности вооруженной банды (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ), фигурантами которого стали Кулибаба, Карпинский, Мотыль, а также Марат Аристов. Всех их полагают соратниками криминального авторитета Константина Яковлева (он же Костя Могила).

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"