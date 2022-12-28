Мантуров не исключил выпуска новых автомобилей на петербургском заводе Toyota

Министерство промышленности и торговли РФ изучает варианты перезапуска производства на простаивающем заводе Toyoyta в Петербурге, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Денис Мантуров.

"Сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчёт того, каких именно, пока решение не принято", — высказался Мантуров.

Также министр высказал сомнение, что сделка по возможной передаче российских производственных мощностей Toyota будет предполагать возможность обратного выкупа.

Базирующийся в Петербурге завод приостановил свою деятельность в марте. Об окончательном закрытии петербургского завода Toyota объявили в сентябре. Желающих выкупить производство пока не имеется: Минпромторг сообщал неделю назад в связи с этим, что вставший после начала военной спецоперации завод проходит процедуру консервации.