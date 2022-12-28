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Муниципал 13:18

Депутаты ЗакСа наградили муниципалов-победителей конкурса по благоустройству

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа наградили муниципалов-победителей конкурса по благоустройству

В Петербурге наградили представителей муниципальных образований, которые в 2022 году провели наилучшее благоустройство, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Победителей XIV ежегодного конкурса по благоустройству муниципалитетов чествовали депутаты Александр Ходосок, Наталия Астахова и Всеволод Беликов.

В семи номинациях рассматривали 67 объектов благоустройства. В результате отбора лауреатами и победителями стал 21 из них. Лидерами общего зачета объявили муниципалитеты "Московская застава", "Посадский", "Комендантский Аэродром", "Город Красное Село", "Поселок Александровская", "Ржевка" и "Город Кронштадт".

"Рад, что по итогам конкурса победители есть и среди входящих в мой избирательный округ муниципальных образований", - отметил Ходосок.

На прошлой неделе о победе своего муниципалитета в конкурсе благоустройства сообщил глава МО "№72" Павел Швец.

фото: пресс-служба петербургского парламента


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Кронштадт
МО Комендантский аэродром
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Пока еще нет голосов...
МО Московская застава
Пока еще нет голосов...
МО Посадский
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Александровская
Пока еще нет голосов...
МО Ржевка
Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Беликов Всеволод Федорович 
Ходосок Александр Владимирович 




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