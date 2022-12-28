Депутаты ЗакСа наградили муниципалов-победителей конкурса по благоустройству

В Петербурге наградили представителей муниципальных образований, которые в 2022 году провели наилучшее благоустройство, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Победителей XIV ежегодного конкурса по благоустройству муниципалитетов чествовали депутаты Александр Ходосок, Наталия Астахова и Всеволод Беликов.

В семи номинациях рассматривали 67 объектов благоустройства. В результате отбора лауреатами и победителями стал 21 из них. Лидерами общего зачета объявили муниципалитеты "Московская застава", "Посадский", "Комендантский Аэродром", "Город Красное Село", "Поселок Александровская", "Ржевка" и "Город Кронштадт".

"Рад, что по итогам конкурса победители есть и среди входящих в мой избирательный округ муниципальных образований", - отметил Ходосок.

На прошлой неделе о победе своего муниципалитета в конкурсе благоустройства сообщил глава МО "№72" Павел Швец.

фото: пресс-служба петербургского парламента