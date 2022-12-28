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Новости 16:59

Новым главой Aurus стал экс-директор Renault Андрей Панков

фото ЗакС политика Новым главой Aurus стал экс-директор Renault Андрей Панков

Генеральным директором автомобильной компании ООО "Аурус моторс" стал Андрей Панков, который ранее занимал аналогичный пост в концерне Renault в РФ, передаёт ТАСС.

Как указано в материале информагентства, Панков "возьмёт на себя реализацию дальнейших стратегических целей проекта".

Перед этим гендиректором Aurus был Николай Ходосевич, возглавивший компанию в январе 2022 года.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе столичного завода Renault на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".

Напомним также, ранее в Петербурге на месте шоу-рума Lamborghini разместился дилер Aurus.


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