В суд поступило дело об избиении градозащитника Мухина

Октябрьский районный суд Петербурга 29 декабря изберет меру пресечения трем фигурантам дела об избиении градозащитника Олега Мухина во время сноса особняка Салтыковой. Им вменяют побои (ст.116 УК), причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и незаконное лишение свободы. Суд начнет рассматривать дело по существу. Расследование было на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Руководителя демонтажа Дениса Прошкина и водителя грузовика Валерия Пацука будут судить по статьям о причинении вреда здоровью и лишении свободы. Охранника стройки Николая Маркова, кроме незаконного удержания, собираются привлечь к ответственности за побои. Сейчас все трое находятся под запретом определенных действий.

Напомним, инцидент, послуживший поводом для уголовного дела, произошел в августе. К особняку Салтыковой приехала группа активистов, чтобы выразить протест против сноса здания. Мухин решил сделать несколько фотографий демонтажных работ внутри здания. Там трое злоумышленников начали избивать общественника. Ему сломали скуловую кость.

Константин Леньков