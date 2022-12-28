Навкины сказки: Петербургские муниципалы снова закупили билеты на шоу от жены Пескова

В Петербурге есть добрая традиция - перед Новым годом чиновники разного уровня поддерживают рублем ледовые представления от супруги пресс-секретаря президента России Татьяны Навки. На этих каникулах она привозит спектакль "Спящая красавица". Билеты на него массового приобретали за счет городской казны.

У олимпийской чемпионки Турина Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, есть собственная продюсерская компания Navka Show. Компания ставит ледовые представления с участием известных фигуристов. Шоу проходят в разные времена года, но январские каникулы для них - золотая пора, самое востребованное время.

Несколько лет подряд власти Петербурга доверяли Навке устраивать новогодние представления для петербургских младшеклассников. В декабре 2018 года супругу Пескова даже пригласили выступить на заседание правительства города. От услуг прославленной фигуристки не стали отказываться, и когда в Петербурге установили жесткие коронавирусные ограничения. Просто город договорился с ней не о живых представлениях, а о новогоднем телеспектакле.

В честь нового 2022 года Navka Show привозили мюзикл "Аленький цветочек". В начале января Sports.ru подсчитал, что за новогодние каникулы петербургские муниципалы потратили в общей сложности 14,9 млн рублей на закупку билетов на это представление. Их приобретали у организаторов за бюджетный счет, а затем дарили жителям. Приобретение и раздача билетов на зрелищные мероприятия - обычная практика для Москвы и Петербурга, "но, пожалуй, впервые этот флешмоб вышел таким массовым", говорилось в материале.

Последующий год выдался непростым. Западные санкции, поддержка мобилизованных и другие непредвиденные расходы… Власти нескольких регионов пообещали тратить на новогодние гулянья меньше. Губернатор Петербурга Александр Беглов призывал чиновников убрать "хотелки", потому что "сегодня нужно каждый рубль экономить". Но на представления Навки эта просьба, разумеется, не распространялась. Из бюджета города билетов на ее шоу закупили на значительно большую сумму, чем годом раньше - почти 30 млн рублей. Хотя были местные администрации, которые предпочли приобрести билеты на новогодние представления попроще, желающих поддержать Navka Show за год стало больше. Помимо муниципалов, на этот раз билеты покупала и одна районная администрация.

На новогодних праздниках Navka Show будет устраивать сразу несколько представлений в разных регионах страны. В Петербург приедет олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова. Ей досталась главная роль в ледовом спектакле "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Его поставят в спортивном комплексе "Юбилейный". Согласно анонсу, представления пройдут с 30 декабря по 8 января с перерывом на первый день нового года. Билеты стоят от 900 рублей. 31 декабря - от 1,5 тысяч рублей. Приобрести их можно в кассах спорткомплекса, у интернет-дистрибьюторов или получить бесплатно в своем муниципалитете. Как минимум 15 муниципальных округов раздавали их или продолжают это делать. Социальные сети облетели фотографии внушительной очереди на улице у офиса МО № 72 - купчинцы мерзли в ожидании бесплатных проходок на Щербакову.

МО № 72 потратил на "Спящую красавицу" 2,324 млн рублей. Билеты закупили сразу на четыре дня представлений, в том числе 470 - на первый, 30 декабря. Вместе с купчинцами на него должны отправиться 402 жителя города Красное Село и 300 жителей МО "Горелово". Два этих муниципалитета потратили на шоу Навки 750,2 и 476,2 тысячи рублей соответственно. Администрация Красного Села приобрела больше билетов на нижние ряды по центру, их стоимость чуть выше.

Билеты на январские представления закупили еще девять муниципалитетов. МО "Морской" и МО "Академический" потратили на это по 1,4 млн рублей. Сразу 2308 билетов на четыре дня представления взяли в МО "Сосновая поляна". Из местной казны не пожалели 3 млн рублей. Контракты на поставку проходок на все январские представления, как и в прошлом году, заключали с петербургской компанией "Медиашоу", промоутера ледовых спектаклей. Только местная администрация поселка Стрельна почему-то решила взять билеты у дистрибьютера - ООО "Кассир.ру".





В отличие от прошлого года билеты на Навку закупали не только муниципалы, но и районные власти. Администрация Петроградского района заключила контракт с "Медиашоу" на 6,3 млн рублей. За эти деньги она выкупила 3400 из 6381 места в "Юбилейном", в том числе в VIP-партере. Представление начнется 30 декабря в 15:00, за четыре часа до первого официально анонсированной постановки "Спящей красавицы" в Петербурге. Билеты именно на это представление нельзя купить ни на сайте "Юбилейного", ни у дистрибьюторов.

Объявлений о раздаче билетов на "Спящую красавицу" администрация района на своих информационных ресурсах не делала. В пресс-службе администрации ЗАКС.Ру сообщили, что их выдавали адресно: "детям из семей мобилизованных и граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Петроградского района Санкт-Петербурга после 18.02.2022", а также детям с ограниченными возможностями и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проход детей будет обеспечен в присутствии сопровождающих.

Жителей МО "Сергиевское" пригласили на представление, которое состоится в 19:00 часов 29 декабря. Этой даты вообще нет в расписании "Спящей красавицы". Билеты на это шоу нельзя купить ни в кассах "Юбилейного", ни у дистрибьюторов. На это время назначен закрытый пресс-показ, на который приглашали журналистов.

Контракт на поставку билетов на этот праздник "Сергиевское" заключило не с петербургским "Медиашоу", а с казанской компанией "Шоумейкерс Групп", которая специализируется на организацией концертов в Татарстане. Всего муниципалитет приобрел 4500 билетов на сумму 11,3 млн рублей.

Жители "Сергиевского" на представлении расположатся по периметру всей ледовой арены, некоторым повезет занять места в трех VIP-партерах. В том числе партере С, где купили 120 билетов по общей стоимости 695,2 тысяч рублей.

Для получения билетов местные власти просят предъявить документы, свидетельствующие о регистрации в их округе. В некоторых муниципалитетах уточняют, что получить могут только семьи с детьми. Ожидая ажиотажа, отдельные администрации придумали условия для получения проходок. Например, в "Сосновой поляне" их пообещали победителям конкурса семейной фотографии. Жителям поселка Стрельна, чтобы попасть на ледовый мюзикл, нужно было успеть до 19 декабря зарегистрироваться на муниципальном сайте. В МО "Академическое" во избежание живых очередей устроили электронную запись. Судя по постам, в местном сообществе "ВКонтакте", ее закрыли уже через четыре минуты.

В общей сложности ЗАКС.Ру удалось найти контракты 15 муниципальных и одной районной администрации. Всего на шоу Навки закупили более 20 тысяч билетов на общую сумму более 29,5 млн рублей.

Сергей Еремеев (фото: unsplash)