На новые машины для чиновников Смольного потратят свыше 200 млн рублей

Петербургское СПб ГБАУ "Смольнинское" разместило на сайте госзакупок заказ почти на 212 млн рублей. Эту сумму чиновники готовы отдать за 55 служебных автомобилей марки Hyundai Sonata.

Речь идет о машинах, работающих на бензине, имеющих мощность 180 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

Получить транспорт городские власти должны будут не позднее 15 декабря следующего года.

Похожий аукцион уже объявлялся в начале марта. Примечательно, что именно тогда петербургский завод Hyundai перешел в режим простоя. В настоящее время руководство предприятия массово сокращает персонал.