Корабельников сообщил о снижении конкуренции в госзакупках Петербурга

Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил 29 декабря о снижении конкуренции в госзакупках Петербурга в 2022 году. По его словам, доля конкурентных закупок в городе составила в итоге 82%.

"Среднее количество участников госзакупок в 2022 году составило 2,9 против 3,6 в 2021 году", — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.

В числе причин для снижения Корабельников назвал временные послабления на заключение контрактов с единственным поставщиком, сложности участников в связи с получением обеспечения контрактов и сокращение предложения, в том числе вызванное сбоями в логистике.

При этом сами закупки чиновник охарактеризовал как прозрачные, сославшись на данные Национального рейтинга прозрачности закупок. "В 2022 году Санкт-Петербург подтвердил высокий уровень прозрачности государственных закупок в соответствующем Национальном рейтинге, улучшив результат 2021 года на 5 позиций", — указал он, попутно припомнив награждение комитета по госзаказу знаком отличия "За высокий индекс эффективности закупочной деятельности" от экспертного совета ассоциации РОСТ.

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