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Новости 16:51

Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" перейти к мелкоузловой сборке в Петербурге в 2025 году

фото ЗакС политика Соколов рассказал о планах "АвтоВАЗа" перейти к мелкоузловой сборке в Петербурге в 2025 году

"АвтоВАЗ" рассчитывает приступить к мелкоузловой сборке машин на бывшем заводе Nissan в Петербурге начиная с 2025 года, сообщил 29 декабря глава компании Максим Соколов. При этом сам процесс развития локализации производства начнется раньше, следует из его слов.

Как рассказал Соколов, переход к локализации будет протекать постепенно, так что в 2024 году на заводе приступят к крупноузловой сборке SKD, а со следующего года — к мелкоузловой CKD. "Чтобы сделать локализацию, необходим как минимум серьезный инжиниринг и перенастройка как самой платформы базовых автомобилей, так и элементов компонентной базы", — приводит его заявление РИА "Новости".

О том, что управление бывшим заводом Nissan в Петербурге возьмет на себя "АвтоВАЗ", рассказал в начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров. На прошлой неделе Соколов поведал, что предприятие намерено собирать на местных мощностях "не совсем премиум, но более дорогие" машины.


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