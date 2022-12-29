Президент обязал региональных чиновников в пятидневный срок рассказывать о склонении к коррупции

Российские госслужащие из регионов обязаны сообщать о попытках склонения их к коррупции, следует из подписанных 29 декабря президентом Владимиром Путиным поправок к закону "О противодействии коррупции". Документ доступен для ознакомления на официальном интернет-портале правовой информации.

На обращение в прокуратуру или же иные госорганы с рассказом о контакте с потенциальным взяткодателем чиновникам дается пять дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Само такое обращение именуется в тексте должностной обязанностью служащих. Заявителям гарантируется государственная защита, причем речь идет не только о пожаловавшихся на попытку вручения взятки, но также на коррупционные нарушения со стороны коллег.

Сегодня же Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленточку к символам воинской славы, а также одобрил изменения в законы, касающиеся ионагентов.