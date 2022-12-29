Депутаты Мосгордумы попросили силовиков во Владимирской области помочь Навальному

Оппозиционеры из Мосгордумы попросили у должностных лиц во Владимирской области оказать всю требующуюся медицинскую помощь политику Алексею Навальному, о чем сообщил депутат-справедливоросс Михаил Тимонов. От и.о. прокурора области и начальника регионального управления ФСИН они ждут также, что заключенному дадут ознакомиться с собственной медицинской картой. Обращение, скан которого опубликован Telegram-канале Тимонова, помимо него самого подписали Елена Шувалова, Дарья Беседина и Евгений Ступин.

"Заключённые не перестают быть гражданами. И их законные права не должны нарушаться!", - добавил от себя справедливоросс.

Напомним, что Навальный, отбывающий срок в ИК-6 Владимирской области, в последнее время жаловался на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, развившиеся из-за регулярного водворения в ШИЗО и ПКТ. Кроме того, политик рассказал, что так и не получил доступа к медицинской карте: он не знает ни диагноза, ни препарата, который ему колют.

Ранее оппозиционеры из МГД вступились за бывшего мундепа Алексея Горинова, ставшего первым россиянином, кто получил приговор по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Огласка его проблем привела к тому, что Горинову начали оказывать медицинскую помощь в колонии.