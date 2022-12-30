Депутат Морозов рекомендовал россиянам оставаться в стране из-за "плохой атмосферы" за рубежом

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") признал, что юридические основания для запрета на выезд за границу отсутствуют, но все равно рекомендовал согражданам оставаться в России, передает 30 декабря РИА "Новости". По версии депутата, сейчас установилась "плохая атмосфера" для зарубежных поездок.

"Конечно, мы всем говорим — давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет", — заявил в беседе с РИА "Новости" Морозов.

Депутат сослался на то, что выезд из страны может быть сопряжен с тратой лишних средств, и при этом все равно оказаться некомфортным для путешествующего.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за создание некой специальной системы, которая бы защищала права россиян за границей. До этого ФСБ привела данные, согласно которым в период с июля по сентябрь выезд россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стал рекордным за последние пять лет, составив совокупно 9,7 миллиона человек.