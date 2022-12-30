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Новости 13:18

Правительство Ленобласти сообщило о завершении осеннего призыва

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти сообщило о завершении осеннего призыва

На территории Ленинградской области завершен осенний призыв, сообщила 30 декабря пресс-служба регионального правительства. На военную службу отправятся около 1200 человек, большинство из них должны остаться в пределах Западного военного округа.

Отвечающий за безопасность в Ленобласти вице-губернатор Михаил Ильин заявил, что служащих по призыву не станут отправлять в зону специальной военной операции. При этом он выразил мнение, что "армия делает из мальчишек настоящих мужчин", а после демобилизации они получат "больше возможностей устроиться на достойную работу".

Осенний призыв стартовал в России в 2022 году на месяц позже обычного — с 1 ноября. Согласно планам, за два месяца должны были призвать 120 тысяч россиян. Вскоре после начала призыва глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил возможность отправки срочников в регионы, граничащие с зоной проведения СВО. При этом он заявил, что "никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут".


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