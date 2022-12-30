Врачи и учителя в первую очередь служат обществу и лишь потом зарабатывают деньги, полагает Беглов

России удалось сохранить важнейшие институты Советского Союза, включая бесплатную медицину и образование, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в комментарии ТАСС 30 декабря. Беседа была приурочена к 100-летию со дня образования СССР.

Градоначальник выразил мысль, что существующая система образования остается конкурентоспособной, невзирая на "издержки ЕГЭ". "Школы в России учат детей лучше, чем в Европе. <...> Это общепризнанный факт", — объявил Беглов. Говоря о системе здравоохранения, он указал на возможность получения медицинской помощи пациентами различного достатка.

"Наши врачи и учителя, в первую очередь, служат людям и обществу. А во вторую — зарабатывают деньги", — счел нужным обратить внимание губернатор.

Также глава города положительно оценил советскую практику централизованного управления жизненно важными отраслями в жизни города, включая метростроение и наземный транспорт, уборку улиц и вывоз мусора. По его словам, их приходится забирать сейчас у бизнеса, переводя под контроль городского правительства. "В 2022 году мы приступили к их реформированию, и сегодня видим первые позитивные результаты", — не преминул отметить он и заодно похвалил существовавшую в СССР систему Госплана.

Ранее Беглов назвал "самой сложной задачей" в 2022 году строительство метрополитена. До этого, в ходе прямой линии в декабре, он отрицал обещание построить 89 станций подземки и говорил, что имел в виду различные объекты инфраструктуры метрополитена.