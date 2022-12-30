Россияне начнут платить налог на доходы от вкладов

По итогам 2023 года россияне впервые должны будут заплатить налог на доходы по вкладам, сообщили 30 декабря "Известия" со ссылкой на Министерство финансов. Выплаты должны будут последовать до декабря 2024 года.

Изначально планировалось, что первые платежи по нему произойдут в 2022 году по итогам 2021-го, однако прошедшей весной россиян законодательно освободили от этого в связи со спецоперацией. Сам закон о налоге был установлен еще в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса, доходы от него предполагалось направить на поддержку нуждающихся.

Ставка налога составит 13 %. В случае, если ключевая ставка Банка России не превысит существующих 7,5 %, обложению налогом будут подлежать все процентные доходы за год, превышающие отметку в 75 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме сообщили о планах оставить самозанятых и индивидуальных предпринимателей, покинувших страну, без налоговых льгот. Комментируя инициативу, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу.

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