Кабмин продлил срок эксперимента по подаче обращений в органы власти через "Госуслуги"

Российское правительство пролонгировало срок действия эксперимента по использованию портала "Госуслуги" для отправки гражданами обращений в органы власти. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря.

Согласно документу, действие программы продлевается с 30 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года. В соответствии с ней, граждане и юрлица могут использовать "Госуслуги" для взаимодействия с государственными и муниципальными органами, равно как и учреждениями. Последние же получают право присылать свои ответы также через портал "Госуслуги".

В начале декабря Заксобрание Петербурга позволило муниципалитетам размещать на "Госуслугах" свои материалы. В ноябре правительство одобрило федеральный законопроект, предполагающий возможность подачи документов для участия в судебном процессе через тот же портал.