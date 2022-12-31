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Новости 10:43

Москвич попытался поджечь новогоднюю ель на Красной площади

фото ЗакС политика Москвич попытался поджечь новогоднюю ель на Красной площади

Минувшим вечером, 30 декабря, москвич предпринял попытку поджечь стоящую на Красной площади новогоднюю ель, передают "Известия". Мужчина подошёл к дереву с канистрой и спичками, однако его вовремя успели остановить.

Полиция пресекла акт вандализма, задержав злоумышленника. Его мотивы не конкретизируются. Место происшествия на время оцепляли.

Главную ёлку страны к стенам столичного Кремля привезли из областного Волоколамска 14 декабря.

Следует также напомнить, что не так давно на главной петербургской площади - Дворцовой - демонтировали инсталляцию "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург". Арт-объект оказался испорчен надписями, которые, по мнению полиции, дискредитировали российскую армию.


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