Москвич попытался поджечь новогоднюю ель на Красной площади

Минувшим вечером, 30 декабря, москвич предпринял попытку поджечь стоящую на Красной площади новогоднюю ель, передают "Известия". Мужчина подошёл к дереву с канистрой и спичками, однако его вовремя успели остановить.

Полиция пресекла акт вандализма, задержав злоумышленника. Его мотивы не конкретизируются. Место происшествия на время оцепляли.

Главную ёлку страны к стенам столичного Кремля привезли из областного Волоколамска 14 декабря.

Следует также напомнить, что не так давно на главной петербургской площади - Дворцовой - демонтировали инсталляцию "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург". Арт-объект оказался испорчен надписями, которые, по мнению полиции, дискредитировали российскую армию.