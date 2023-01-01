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В Петербурге в очередной раз объявили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге в очередной раз объявили "желтый" уровень погодной опасности

Непогода в Петербурге побудила чиновников Смольного снова объявить "желтый" уровень опасности. Уже вступивший в силу, он продлится как минимум до семи утра 2 января.

Из-за усилившегося ветра, который в отдельных местах города будет достигать скорости 17 метров в секунду, граждан призывают к особой осторожности во время перемещения по улицам. 

Во второй половине декабря "желтый" уровень погодной опасности объявляли несколько раз. Причинами для этого служили то гололедица, то сильный ветер.

Примечательно, что 1 января стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений в городе.


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