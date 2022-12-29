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Новости 12:20

В Петербурге снова объявили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге снова объявили "желтый" уровень погодной опасности

Петербургское правительство в связи с прогнозирующейся гололедицей объявило "желтый" уровень погодной опасности на 30 декабря, передает пресс-служба Смольного.

Объявление будет действовать с 6 до 14 часов. Граждан просят передвигаться по улицам с особой аккуратностью.

В последний раз "желтый" уровень действовал во вторник 27 декабря

Напомним, именно гололедица привела к тому, что некоторые петербургские травмпункты во второй половине декабря оказались переполненными. Кроме того, из-за последствий некачественной зимней уборки СК по городу и области возбудил несколько уголовных дел.


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