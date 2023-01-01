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Новости 16:33

После падения на льду в Петербурге скончался пожилой мужчина

фото ЗакС политика После падения на льду в Петербурге скончался пожилой мужчина

В Петербурге умер 88-летний мужчина, в прошлом месяце пострадавший при падении на льду, пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Он упал 14 декабря возле дома №15 по Чкаловскому проспекту и получил закрытую черепно-мозговую травму. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

По факту травмирования пенсионера возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

Некачественная зимняя уборка в Петербурге привела уже к нескольким уголовным делам.


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