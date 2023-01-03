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Новости 11:55

Драпеко отметила неумение снимать ремейки на советские фильмы

фото ЗакС политика Драпеко отметила неумение снимать ремейки на советские фильмы

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Елена Драпеко порассуждала на тему ремейков, выпускаемых в России на советские новогодние фильмы. Удачным такое творчество справедливоросс назвать не может.

"Хорошие нужны (ремейки), но пока что у них не получается", - приводит ее слова РИА Новости.

По ее мнению, существует достаточно современных тем для новых киноработ, "а когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас".

В Думе Драпеко отвечает за культуру, имея статус зампредседателя профильной комиссии.

В ноябре с критикой ремейка на фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", получившего название "СамоИрония судьбы!", выступила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.


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Упоминаемые персоны
Драпеко Елена Григорьевна 




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