Драпеко отметила неумение снимать ремейки на советские фильмы

Избранная от Петербурга депутат Госдумы Елена Драпеко порассуждала на тему ремейков, выпускаемых в России на советские новогодние фильмы. Удачным такое творчество справедливоросс назвать не может.

"Хорошие нужны (ремейки), но пока что у них не получается", - приводит ее слова РИА Новости.

По ее мнению, существует достаточно современных тем для новых киноработ, "а когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас".

В Думе Драпеко отвечает за культуру, имея статус зампредседателя профильной комиссии.

В ноябре с критикой ремейка на фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", получившего название "СамоИрония судьбы!", выступила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.