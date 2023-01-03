В Петербурге арестовали фигуранта дела о поджоге доходного дома Орлова

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Дмитрия Сутягина, которого преследуют в рамках дела об умышленном поджоге доходного дома Орлова (ч. 2 ст. 167 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, он пробудет в изоляторе по меньшей мере до 1 марта.

Сутягин против ареста возражал. По версии следствия, своими действиями он причинил потерпевшей ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что пожар уничтожил некоторые декоративные элементы дома на Вознесенском проспекте, построенного в начале XX века в стиле модерн и внесенного в реестр памятников КГИОП.