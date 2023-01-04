Бастрыкин заинтересовался возможными хищениями в администрации Центрального района

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о возможности хищения бюджетных средств в администрации Центрального района Петербурга, сообщила 4 января пресс-служба силового ведомства. Изучению подвергнутся действия бывшей главы района, которая сейчас "возглавляет одно из федеральных казенных учреждений", уточнили в СК.

Причиной для проверки послужили распространяемые в соцсетях сведения о возможном совершении экс-главой района "противоправных и коррупционных действий". "В сообщениях, на которые просят обратить внимание активисты, отмечается, что ранее общественность обращалась к властям города об отставке тогда еще действующей главы района", — уточнили в Следкоме. Помимо хищения средств, чиновницу обвинили в согласовании "подрывающей нравственные общественные устои" уличной акции.

На основании сообщений в соцсетях Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Марине Парастаевой провести проверку информации о возможных неправомерных действиях со стороны бывшей главы района.

В декабре губернатор Александр Беглов назначил главой Василеостровского района генерал-лейтенанта Михаила Соболева на фоне уголовных дел, связанных с контрактами на уборку и техническое обеспечение поликлиник в районе. Предыдущий глава района Эдуард Ильин вскоре после увольнения скрылся в неизвестном направлении.