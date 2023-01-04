Гурулев не увидел необходимости проводить мобилизацию в ближайшие полгода

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев завил 4 января об отсутствии предпосылок к проведению второго этапа мобилизации в России, передает издание "Чита.Ру". По мнению депутата, в следующие шесть месяцев необходимости в этом не будет.

"Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации, — высказался Гурулев. — Для этого нет никаких предпосылок и условий".

Парламентарий отметил, что до сих пор еще не все мобилизованные полностью "введены в сражение". Равным образом российская промышленность пока не готова обеспечить проведение новой волны мобилизации. "Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать", — резюмировал парламентарий.

Президент Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября, документ о ее прекращении издан не был. В конце декабря глава государства освободил силовиков и госслужащих, задействованных в проведении спецоперации на Украине, от необходимости декларировать свое имущество. Среди прочих это право получили и граждане, обязанные декларировать доходы, в случае, если их супруги были призваны в рамках мобилизации.