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Новости 11:30

Линченко поведал о ходе работ на строящейся ветке метро

фото ЗакС политика Линченко поведал о ходе работ на строящейся ветке метро

Вице-губернатор Николай Линченко рассказал в своем Telegram-канале о предпринятом совместно с главой "Метростроя Северной Столицы" Кириллом Петровым объезде строящейся Красносельско-Калининской линии метро. Две станции этой ветки Смольный рассчитывает ввести в строй в 2024 году.

По словам чиновника, в прошедшем году рабочие уложили около 2,5 тысяч колец бетонной обделки в туннелях, а также почти закончили проходку наклонного хода станции "Путиловская".

В 2023 году "Метрострой Северной Столицы" рассчитывает приступить к монтажу внутренних конструкций и отделочным работам на "Юго-Западной", а заодно заняться сооружением вестибюля и инженерного корпуса. Что касается "Путиловской", то здесь планируется завершение проходки наклонного хода, а заодно и работы по монтажу внутренних конструкций и отделке вкупе со строительством вестибюля.

Ранее сообщалось о том, что сроки ремонтных работ на "Ладожской" могут сместиться на месяц относительно предыдущего варианта. В этом случае они стартуют 31 марта, а завершатся в феврале следующего года.

Фото: Telegram-канал Николая Линченко


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