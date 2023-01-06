Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января отверг предложение российской стороны об установлении рождественского перемирия. Про его мнению, предложение Москвы было продиктовано стремлением усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения под предлогом прекращения огня.

"Россия не сможет скрыть свою подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. <...> И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его сделает", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.

В своем видеообращении Зеленский обвинил российские власти в том, что те якобы "хотят использовать Рождество как прикрытие", стремясь "хоть ненадолго" остановить продвижение украинских сил и перегруппироваться.

Вечером 5 января президент Владимир Путин распорядился установить режим прекращения огня в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Сделать то же самое российская сторона попросила и украинскую. Ранее с инициативой о рождественском перемирии выступил патриарх Кирилл.