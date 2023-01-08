"Должен повторить путь Невзорова*": Депутат Госдумы обратится в СК из-за слов актёра Смольянинова о России

Глава общественной организации "Трезвая Россия", депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Следственный комитет из-за недопустимых, как он считает, высказываний актёра Артура Смольянинова, передаёт РИА Новости.

В своём интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета. Европа" Смольянинов среди прочего высказал намерение участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной на стороне последней.

Хамзаев уверен, что с актёрами, подобными Смольянинову, следует незамедлительно расторгать все кинодоговоры на родине.

"Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь [журналиста Александра] Невзорова* с уголовным делом. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело", - пообещал Хамзаев.

Напомним, в отношении Невзорова* возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по данному разбирательству. Сам журналист покинул Россию. МВД объявило его в розыск.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр иноагентов