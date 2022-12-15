Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова*

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста Александра Невзорова*, передает 15 декабря пресс-служба надзорного ведомства. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По версии следствия, в период с 9 марта по 30 мая Невзоров* разместил в своих аккаунтах в Instagram**, Telegram и YouTube публикации, посвященные событиям в Мариуполе и Буче. Российское государство называет недостоверными размещенные журналистом сведения. Как передает Генпрокуратура со ссылкой на Минобороны, "9 марта 2022 года в Мариуполе объявлялся "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей, удар по зданию роддома не наносился", "российскими военнослужащими убийства мирного населения в Буче не совершались".

В связи с тем, что Невзоров* покинул территорию России, судебное разбирательство будет проводиться без его участия. Материалы дела направлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В начале мая стало известно о том, что МВД объявило уехавшего из России Невзорова* в розыск, вскоре после этого суд заочно арестовал его. Спустя месяц публицист и его супруга Лидия получили украинское гражданство с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр иноагентов

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена