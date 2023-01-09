Суд отказал петербуржцу в компенсации за прекращение работы Apple Pay

Петроградский районный суд рассмотрел иск местного жителя Антона Лебедева к ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга от 9 января. Истец добивался от ответчиков выплаты суммарно 300 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав потребителей и понесенный моральный вред из-за отключения Apple Pay в России.

Как заявил суду Лебедев, начиная с 2003 года он приобрел несколько устройств Apple. Однако в марте 2022 года в России прекратила работу услуга бесконтактных платежей Apple Pay, из-за чего купленная техника частично утратила свою функциональность. Последнее, по мнению истца, ущемило его права как потребителя.

В своем возражении "Эппл Рус" указало на то, что выступает в роли импортера и потому не может рассматриваться в качестве надлежащего ответчика по иску. "Какие-либо нарушения со стороны ответчика отсутствуют, поскольку временная недоступность услуги Apple Pay на территории России не является недостатком товара по смыслу Закона РФ "О защите прав потребителей"", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд решил, что истец не представил доказательств несоответствия купленных им устройств обязательным требованиям, равно как не смог доказать возникновения неисправностей, мешающих получить доступ к Apple Store. Саму Apple Pay сочли дополнительной услугой, которая предоставляется при посредничестве третьих лиц и предоставление которой зависит от действий множества участников. Кроме того, услуга не предоставляется автоматически после приобретения устройства.

Также суд указал на то, что Лебедев не информировал продавца о том, что приобретаемая им техника нужна ему для использования Apple Pay и что единственной его целью "будет использование устройств, обычно используемых в качестве средства связи, вместо банковской карты". Кроме того, истец приобретал технику Apple задолго до того, как услуга бесконтактной оплаты заработала в России.

В результате суд отказал Лебедеву в удовлетворении его требований.

Об остановке работы Apple Pay в России стало известно в начале марта прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине. в конце того же месяца Apple сообщила о прекращении поддержки сервисом платежных карт "Мир".

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