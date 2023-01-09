Дачу Чернова на Октябрьской набережной передали в собственность Петербурга

Правительство РФ согласилось передать в собственность Петербурга усадьбу Чернова, расположенную на правом берегу Невы. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее инициативу, которую продвигал депутат Госдумы Михаил Романов, поддержал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба петербургского отделения единороссов. За объект культурного наследия и в том числе за его сохранность теперь будет отвечать АО "СПП "Невское". Половину парка вместе со зданием усадьбы предприятию передали без проведения торгов, а вторую половину оно будет арендовать по рыночной стоимости. Романов подчеркивает неоднородность территории общей площадью 230 тысяч "квадратов".

"Восточный участок не входит в охранную зону объекта культурного наследия и в настоящее время представляет собой пустырь. Можно говорить о том, чтобы разместить там социальные объекты, в том числе, физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей района", - считает депутат.

Общий доступ к усадьбе, построенной в конце XIX века, был закрыт последние восемьдесят лет из-за нахождения на ее территории стратегического объекта связи.

фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге