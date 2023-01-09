Песков рекомендовал "не преувеличивать Telegram-каналы" при обсуждении вопросов мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не обращать внимание на сообщения в Telegram-каналах о возможности продолжения частичной мобилизации в России. По его словам, в этом вопросе следует ориентироваться на заявления официальных властей.

"Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", — приводит ТАСС рекомендацию представителя Кремля.

На прошлой неделе член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что не видит предпосылок к проведению нового этапа частичной мобилизации. По мнению парламентария, в ближайшие полгода необходимости в этом не возникнет.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, в конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о выполнении поставленного плана. Официальный указ о прекращении мобилизации опубликован не был.