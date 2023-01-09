В Пороховых приступили к реконструкции теплосетей

В квартале 4 Ржевка-Пороховые петербургские энергетики начали модернизировать магистральные теплосети, передает пресс-служба Смольного. Участок работ расположен между проспектами Наставников, Энтузиастов, Косыгина и улицей Коммуны.

Прослуживший сорок лет участок магистрали поменяют на стальную трубу длиной более 400 метров. Работы, которые должны закончиться осенью будущего года, проводят сотрудники ГУП "ТЭК". Они должны повысить качество теплоснабжения 49 домов.

"Начало отопительного сезона показало снижение количества дефектов на сетях теплоснабжения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что с начала отопительного сезона жители Красногвардейского района несколько раз оставались без тепла. Последний такой случай имел место утром 9 января. В декабре жители Ржевки страдали от аварии на теплосетях в соседнем районе, на улице Дыбенко.

Фото: gov.spb.ru