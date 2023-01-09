ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:46

В Пороховых приступили к реконструкции теплосетей

фото ЗакС политика В Пороховых приступили к реконструкции теплосетей

В квартале 4 Ржевка-Пороховые петербургские энергетики начали модернизировать магистральные теплосети, передает пресс-служба Смольного. Участок работ расположен между проспектами Наставников, Энтузиастов, Косыгина и улицей Коммуны.

Прослуживший сорок лет участок магистрали поменяют на стальную трубу длиной более 400 метров. Работы, которые должны закончиться осенью будущего года, проводят сотрудники ГУП "ТЭК". Они должны повысить качество теплоснабжения 49 домов.

"Начало отопительного сезона показало снижение количества дефектов на сетях теплоснабжения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что с начала отопительного сезона жители Красногвардейского района несколько раз оставались без тепла. Последний такой случай имел место утром 9 января. В декабре жители Ржевки страдали от аварии на теплосетях в соседнем районе, на улице Дыбенко.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама