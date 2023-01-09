Луговой попросил генпрокурора проверить высказывания Валерия Меладзе

Одно из последних выступлений певца Валерия Меладзе, привлекшее внимание ряда политических деятелей, побудило депутата Госдумы Андрея Лугового написать обращение в прокуратуру. Автор документа просит генерального прокурора Игоря Краснова инициировать проверку высказываний, которые артист совершил в ходе недавнего корпоратива.

Скандал, напомним, разгорелся, из-за того, что на изреченный слушателями проукраинский лозунг Меладзе ответил встречным проукраинским лозунгом.

"Не так страшны ужимки и прыжки разношерстной публики от шоубиза и прочих подмостков, как то, что они вернутся", - так объяснил мотивацию своего поступка Луговой в собственном Telegram-канале.

На новогодних праздниках сенатор Елена Афанасьева призвала лишить певца гражданства. Все последние месяцы Меладзе, не поддерживающему военную спецоперацию, регулярно отменяют концерты в России.

Фото: duma.gov.ru