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Луговой попросил генпрокурора проверить высказывания Валерия Меладзе

фото ЗакС политика Луговой попросил генпрокурора проверить высказывания Валерия Меладзе

Одно из последних выступлений певца Валерия Меладзе, привлекшее внимание ряда политических деятелей, побудило депутата Госдумы Андрея Лугового написать обращение в прокуратуру. Автор документа просит генерального прокурора Игоря Краснова инициировать проверку высказываний, которые артист совершил в ходе недавнего корпоратива.

Скандал, напомним, разгорелся, из-за того, что на изреченный слушателями проукраинский лозунг Меладзе ответил встречным проукраинским лозунгом.

"Не так страшны ужимки и прыжки разношерстной публики от шоубиза и прочих подмостков, как то, что они вернутся", - так объяснил мотивацию своего поступка Луговой в собственном Telegram-канале.

На новогодних праздниках сенатор Елена Афанасьева призвала лишить певца гражданства. Все последние месяцы Меладзе, не поддерживающему военную спецоперацию, регулярно отменяют концерты в России.

Фото: duma.gov.ru


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