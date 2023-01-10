Правительство поддержало законопроект о признании экстремистскими карт без Крыма в составе России

Правительство России поддержало законопроект о признании экстремистскими материалами картографических и иных изображений, оспаривающих территориальную целостность страны. При этом текст официального отзыва содержит рекомендацию доработать документ.

Как указали в кабмине, сейчас в законопроекте нет уточнений, которые бы позволили бы однозначно трактовать демонстрацию карт с альтернативными утвержденными законом границами как оспаривание территориальной целостности страны. В качестве примера авторы отзыва упоминают картографические материалы, изданные до присоединения к России осенью 2022 года четырех регионов, и задаются вопросом, будет ли эти изображения противоречить проектируемой норме.

В отзыве отмечается, что картографические материалы, как правило, выполняют лишь информативную функцию. "В то же время их включение в понятие "экстремистские материалы" на основании предлагаемого критерия подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации", — гласит текст документа. По версии авторов, подобное может "препятствовать формированию единой правоприменительной практики".

С учетом изложенных замечаний кабмин поддержал законопроект.

Сам проект прошел первое чтение в Госдуме 20 декабря. Его авторами выступили глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев с заместителями по комитету Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным.