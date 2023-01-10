Шойгу анонсировал модернизацию работы военкоматов в ближайшее время

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с армейским руководством 10 января перечислил первоочередные задачи, полученные от президента. В список вошла модернизация военных комиссариатов в России.

"В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов", — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

Как заявил министр, для этого потребуется провести цифровизацию баз данных, а также наладить взаимодействие с местными и региональными властями, равно как и с промышленностью. Кроме того, потребуется обновление системы организации гражданской и территориальной обороны.

"Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания", — добавил Шойгу.

В конце декабря глава Минобороны говорил о необходимости поэтапного увеличения возраста призыва на срочную службу. Тогда же он выступил в пользу создания в России двух новых военных округов — Ленинградского и Московского.

Фото: Telegram-канал "Минобороны России"