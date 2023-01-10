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Новости 17:48

Петербург получит 140 миллионов за три года на борьбу с социально опасными заболеваниями

фото ЗакС политика Петербург получит 140 миллионов за три года на борьбу с социально опасными заболеваниями

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга об одобрении проекта допсоглашения касательно предоставления городу субсидии из федерального бюджета, проинформировала 10 января пресс-служба градоначальника. Средства предназначаются на предупреждение и борьбу с социально опасными инфекционными заболеваниями.

Заключаемое между Смольным и Минздравом соглашение предусматривает перечисление в городской бюджет 140 миллионов рублей за три года. В 2023 и 2024 годах Петербург получит по 47 миллионов рублей, еще 46 миллионов рублей будут перечислены в 2025 году.

Деньги уйдут на проведение профилактических осмотров на туберкулез, освидетельствование на ВИЧ-инфекцию и на информирование о ВИЧ петербуржцев в возрасте от 18 до 49 лет.

На прошлой неделе стало известно о том, что Смольный направит полученные у федерального центра 176 миллионов рублей на поддержку занятости. До этого появилась информация о привлечении федеральных средств на очистку заказника "Озеро Щучье" от последствий свалки отходов.


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