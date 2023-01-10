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Новости 17:49

Журналистка Пономаренко в знак протеста попросила суд перевести её из-под домашнего ареста в СИЗО

фото ЗакС политика Журналистка Пономаренко в знак протеста попросила суд перевести её из-под домашнего ареста в СИЗО

В Ленинском райсуде Барнаула приступили к рассмотрению по существу уголовного дела журналистки RusNews Марии Пономаренко о распространении фейков про ВС РФ (ст. 207.3 УК), передаёт издание у себя в Telegram-канале.

На данный момент Пономаренко пребывает под домашним арестом. Адвокат журналистки Дмитрий Шитов сообщил, что во время заседания она обратилась к судье с ходатайством об изменении меры пресечения, попросив перевести её в СИЗО. Таким образом Пономаренко заявила свой пацифистский протест. Суд отказался удовлетворять её прошение.

Следующее заседание состоится 17 января.

Ранее, напомним, суд отказал ФСИН и не стал возвращать Марию Пономаренко в СИЗО. Ранее журналистка уже сидела в изоляторе, однако осенью её смягчили меру пресечения на домашний арест.


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