Суд отказал ФСИН и не стал возвращать в СИЗО журналистку Пономаренко

Сотрудница издания RusNews Мария Пономаренко, обвиняемая в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), останется под домашним арестом, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова. Суд в Барнауле отклонил ходатайство ФСИН, добивавшейся перевода подследственной обратно в изолятор.

Журналистку преследуют из-за публикации в Telegram, посвященной весенним событиям в Мариуполе. Ее задержали и арестовали в Петербурге в апреле и впоследствии этапировали в столицу Алтайского края.

Меру пресечения Пономаренко смягчили в прошлом месяце. До этого, находясь в предварительном заключении, она пыталась нанести вред своему здоровью. Ее коллеги также сообщали о неоказании подследственной медицинской помощи. У журналистки есть несовершеннолетние дети.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов