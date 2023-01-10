ИВС на Захарьевской улице готовится к закрытию на капитальный ремонт

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила изолятор временного содержания (ИВС) на Захарьевской улице в преддверии его закрытия на капитальный ремонт, сообщили 10 января в аппарате омбудсмена. Закрытие состоится "буквально на следующей неделе", однако в помещениях до сих пор содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

Как ожидается, ремонтные работы в учреждении растянутся приблизительно на год. "Основная цель — замена инженерных коммуникаций — водоснабжения и электропроводки. Также планируется обновить сантехнику и сделать косметический ремонт во всех помещениях", — уточнили в аппарате уполномоченной.

Всего в 60 камерах ИВС могут одновременно находиться 120 человек. Во время визита Агапитовой в изоляторе находилось 23 человека. Сам изолятор располагается в одном здании со спецприемником для административно арестованных, но отличается от последнего запретом контактов с внешним миром.

В ходе визита Агапитова пообщалась с обитателями нескольких камер ИВС. Жалоб от них, по сообщению аппарата омбудсмена, на условия содержания не последовало. Уполномоченная назвала "большой проблемой" состояние коммуникаций в здании.

"Стены построены на века, а вот система водоснабжения и канализации, проложенная внутри, не выдерживает, — уточнила Агапитова. — Площади в камерах соответствуют действующим нормам из расчета на двухместное размещение. В остальном, я надеюсь, через год мы увидим изменения в положительную сторону".

В конце декабря омбудсмен посетила два пункта для обогрева бездомных и осталась недовольна состоянием одного из них. До этого она навестила исправительную колонию № 6 в промзоне Обухово, где пообщалась с историком Олегом Соколовым, отбывающим наказание за убийство и расчленение возлюбленной.

Фото: ombudsmanspb.ru