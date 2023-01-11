Суд в Москве заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*

Басманный суд Москвы решил заочно арестовать бизнесмена Бориса Зимина*, обвиняемого по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передаёт пресс-служба инстанции.

"Избрать в отношении Зимина* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Зимина* на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", – постановил суд.

Ранее МВД объявило предпринимателя в розыск.

Напомним, в сентябре прошлого года Минюст РФ внёс Зимина* в реестр иностранных агентов. Сам бизнесмен проживает за границей, он известен в том числе как спонсор различных общественно-политических и культурных проектов соотечественников. Кроме того, он упоминался в числе тех, кто оплатил лечение политика Алексея Навального в Германии после тяжелого отравления в 2020 году.

*Минюст внёс Бориса Зимина в единый реестр иноагентов