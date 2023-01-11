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Новости 15:34

Вишневский призвал Беглова остановить работы в санатории "Сестрорецкий курорт"

фото ЗакС политика Вишневский призвал Беглова остановить работы в санатории "Сестрорецкий курорт"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, обеспокоенный строительными работами в санатории "Сестрорецкий курорт" на побережье Финского залива, официально обратился на эту тему к губернатору Александру Беглову. Политика смущает, что происходящее выглядит как "реконструкция с демонтажом". Он предлагает приостановить действие разрешения на строительство и всех согласований, а также провести тщательную проверку. 

В письме Вишневский указывает, что основания для планируемого демонтажа главного корпуса, построенного 45 лет назад, совсем не очевидны. Возможная потеря 500 койкомест в 2023 году представляется ему проявлением бесхозяйственности.

"Можем потерять один из последних оставшихся санаториев на этом берегу. Печальный опыт "Дюн" и других  в этом убеждает", - отмечает депутат в своем Telegram-канале.

Ранее в ситуацию с санаторием вмешался глава СК Александр Бастрыкин, поручивший подчиненным разобраться с жалобами активистов и местных жителей. Последние недовольны закрытием учреждения и опасаются застройки территории апарт-отелями.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Вишневский Борис Лазаревич 




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